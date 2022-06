W V LO w Lublinie przerwa jest zielona. Ale zielone mogą być też lekcje

– To zróżnicowana grupa roślin, żebyśmy mogli ją wykorzystywać też pod kątem dydaktycznym. Poza tym przy wyborze patrzyliśmy na wymagania środowiskowe – mówi Renata Grzegorczyk, nauczycielka biologii.

Na razie kącik jest urządzony „roboczo”. Najefektywniejsze zagospodarowanie zielonej przestrzeni wymaga nieco więcej czasu, a szkoda było nie skorzystać z pięknej pogody. Od początku miesiąca fotele są więc ustawione po prostu w okręgu w pobliżu istniejącego już ogródka z ulem dla pszczół murarek, a uczniowie mierzą, rysują, projektują i główkują, jak najlepiej wykorzystać meblowo-roślinny potencjał.

– Teraz uczniowie robią pomiary ogródka, do tego dojdą też wymiary mebli i na podstawie tych danych stworzą projekt ogródka wypoczynkowo-rekreacyjno-dydaktycznego. Później będą korzystali z tego, co zaprojektują, więc jak krzywo zaprojektują, to będzie im się krzywo siedzieć – żartuje Jarosław Korba, nauczyciel geografii, który nadzoruje prace.