W województwie lubelskim będzie ślisko! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem

Ostrzeżenie dotyczy tych powiatów i miast naszego regionu:

bialski,

Biała Podlaska,

biłgorajski,

Chełm,

chełmski,

hrubieszowski,

janowski,

krasnostawski,

kraśnicki,

lubartowski,

lubelski,

Lublin,

łęczyński,

łukowski,

opolski,

parczewski,

puławski,

radzyński,

rycki,

świdnicki,

tomaszowski,

włodawski,

zamojski,

Zamość.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie oraz po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie - czytamy w alercie wydanym dla województwa lubelskiego przez IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Według IMGW, termometry w naszym regionie będą wskazywać od -5°C do -2°C, zaś temperatura minimalna przy gruncie wyniesie od -5°C do -3°C. - Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do czwartku (9.12) - podaje IMGW.