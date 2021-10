W XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie odbyło się ślubowanie uczniów klas wojskowych. Zobacz zdjęcia

- Kadeci, gratuluję wam przystąpienia do społeczności uczniów klas wojskowych. To dla was wszystkich wielkie wydarzenie, które z pewnością będzie inspirować w dalszej nauce. Dzisiejsza uroczystość w murach szkoły to ukoronowanie wysiłku kadry kierowniczej, grona pedagogicznego i was samych – napisał w liście do szkoły gen. dr inż. Artur Dębczak.