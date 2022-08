Wakacje na Mazurach. Kiedyś to była laba! Czar wakacyjnych wspomnień z PRL-u. Archiwalne zdjęcia! KS

„Kiedyś to były czasy”. To zdanie prawdopodobnie usłyszeli wszyscy obywatele w Polsce. Ale nie ma co się dziwić – wspomnienia towarzyszą nam każdego dnia. A beztroskie chwile spędzone na Mazurach są tego dowodem. Przejrzeliśmy zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego w poszukiwaniu archiwalnych wakacyjnych zdjęć z czasów PRL-u. Zobacz, jak było kiedyś! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.