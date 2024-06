Wakacje z Wojskiem Obrony Terytorialnej. To ostatni moment na złożenie dokumentów

- Oprócz pozytywnego nastawienia, na szkolenie warto zabrać ze sobą kilka rzeczy, które na pewno ułatwią przetrwanie na poligonie. Są to: przybory kosmetyczne, środki piorące, obuwie sportowe, niezbędne leki, dodatkową bieliznę, skarpety, przybory do czyszczenia obuwia, podręczny zestaw do szycia, latarkę, kubek, składany nóż, ładowarkę do telefonu, powerbank, marker, notes z długopisem, taśmę izolacyjną. Najważniejsze rzeczy, takie jak mundur polowy, obuwie taktyczne czy zasobnik piechoty otrzymasz na miejscu - mówi kpt. Marta Gaborek, rzecznik prasowy 2 LBOT.