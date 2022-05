Walczyli do końca, ale awansu nie ma. Jaka przyszłość Arki?

– Jeżeli przed sezonem ktoś by mi powiedział, że do ostatniego meczu będziemy walczyć o awans i wszystko będzie w naszych rękach, brałbym to w ciemno. Wiadomo jednak, że apetyty rosną w miarę jedzenia i przed finałami liczyliśmy, że uda nam się awansować – mówi prezes Arki Tempo Chełm, Gabriel Wlaź.

Już na początku trzydniowej rywalizacji zadanie zaczęło się komplikować. W pierwszym meczu, w którym chełmianie mierzyli się z Białostocką Akademią Siatkówki, rękę złamał podstawowy przyjmujący – Karol Kędra. – Zostaliśmy w tym momencie bez zmiany. Tak naprawdę dotyczyło to każdej pozycji. Poza rozegraniem, nie mieliśmy żadnej rotacji w składzie. Cała budowa drużyny nastąpiła nieco zbyt późno. Odrobinę zbyt późno padły pewne deklaracje. Jednak mimo to, skonstruowaliśmy silny zespół – wyjaśnia prezes Wlaź.

Podopieczni trenera Sławomira Czarneckiego przegrali 0:3 (21:25, 16:25, 16:25). Kolejnego dnia ich rywalem były Toruńskie Anioły. W składzie rywali między innymi zawodnik PlusLigi – Marcin Waliński (Cuprum Lubin). 3:1 wygrali gracze z Chełma (21:25, 25:21, 25:18, 25:20). Tym samym o losach awansu zdecydować miało ostatnie starcie, z gospodarzami z Nowej Soli. Zwycięzca tego starcia brał wszystko.