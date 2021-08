Wandalizm, zemsta czy zaplanowana prowokacja? Zdewastowany pomnik na cmentarzu w Wierzbicy nadal budzi emocje Bogdan Nowak

Warto się tam wybrać. Cmentarz grekokatolicki w Wierzbicy (gm. Lubycza Królewska) to prawdziwa galeria sztuki. Znajduje się tam ponad 450 kamiennych nagrobków sprzed II wojny światowej. Niektóre z nich są bardzo piękne i pamiętają początek XIX wieku. Nekropolia jest zadbana, nagrobki przeważnie odnowione, a trawa wykoszona. Jednak uwagę zwraca jeden z pomników. Jest on doszczętnie rozbity i pomazany czerwoną farbą. O co chodzi?