Wariant Delta. Co już wiemy o nowej mutacji koronawirusa? Ile przypadków w Polsce? Czy będzie czwarta fala i lockdown? asz

Wariant Delta to mutacja koronawirusa, o której z dnia na dzień robi się coraz głośniej. Co już wiemy na temat indyjskiej mutacji i czy będzie czwarta fala pandemii?

Wariant Delta to indyjska mutacja koronawirusa, o której w ostatnim czasie mówi się coraz więcej. Eksperci biją na alarm, ponieważ grozi on szybkim wzrostem zakażeń, co jest obserwowane tam, gdzie wirus w wariancie Delta jest już obecny od pewnego czasu. Co już wiemy o wariancie Delta i czy grozi nam czwarta fala pandemii koronawirusa oraz kolejny lockdown?