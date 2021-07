Warsztaty Kultury w Lublinie: Sztuka Wrażliwości

W sobotę o g. 20 na patio Warsztatów Kultury (przy ul. Grodzkiej 7) wystąpi wspaniały duet jazzowy – Dorota Miśkiewicz wraz z akompaniującym jej na gitarze Markiem Napiórkowskim.

- Będzie klimatycznie, sensualnie i kojąco – zapowiadają organizatorzy i zapewniają, że koncert wpisuje się w działania przyjazne sensorycznie. Wydarzenie, oprócz wersji „na żywo”, będzie dostępne również w formie transmisji online. Jednak aby wziąć w nim udział, należy wcześniej zapisać się przez formularz na stronie Warsztatów Kultury.

Z kolei w niedzielę na sali widowiskowej Warsztatów Kultury odbędą się plastyczne warsztaty dla dzieci (w wieku od 6 do 10 lat) podczas których młodzi uczestnicy stworzą obrazki przedstawiające psy. - Nie będą to jednak zwykłe pieski, gdyż do ich wykonania wykorzystamy stare gazety, które będziemy drzeć, wycinać oraz gnieść, a na koniec naklejać na papier – czytamy w opisie wydarzenia.

Ale to nie wszystko. Do 21 lipca na patio Warsztatów Kultury możemy obejrzeć niecodzienną wystawę kolorowej twórczości 18-letniej Oli Leśnik pt. "W świecie detali: O świecie opowiem ci bez słów". - Ola rysuje kiedy czuje taką potrzebę i kiedy sama wybierze odpowiedni moment. Miała kilka ważnych wystaw, jej prace zdobią teksty znanych autorów, a dzięki rodzicom, którzy wspierają jej pasję, jej dom w Gliwicach zaczyna przypominać galerię sztuki - podają organizatorzy i zapraszają na patio, gdzie można choć na chwilę oderwać się od ulicznego zgiełku i zatopić się w kolorowym, zaczarowanym świecie Oli.