Wąwozy w złotych liściach, ciepła kawa na Rynku i konne wycieczki. Zobacz jesienny Kazimierz Dolny w obiektywie instagramerów AC

Wrzesień nie rozpieszczał często piękną pogodą, lecz to nie powstrzymywało mieszkańców Lubelszczyzny od cieszenia się jesienią. Kazimierz Dolny jak co roku przyciągnął do siebie rzesze turystów, przez których obiektyw dzisiaj spojrzymy na miasto i malownicze okolice. Zobacz zdjęcia, które zapostowali instagramerzy - kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.