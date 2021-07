Wąż w Lublinie! Wbrew pozorom to nie jest rzadkie zjawisko

Zgłoszenie o wężu znalezionym w komórce na zapleczu kamienicy przy ul. Kunickiego wolontariusze otrzymali w niedzielę. O znalezisku napisali na Facebooku.

„Wąż okazał się być młodym zaskrońcem, który miał bardzo dużo szczęścia, bo od najbliższego cieku wodnego dzieliła go bardzo ruchliwa ulica i mnóstwo asfaltu. Został przez nas przesiedlony w bezpieczniejsze dla niego miejsce, blisko wody” - czytamy na profilu Fundacji Epicrates.

Zaskrońce występują w pobliżu rzek, jezior i stawów. Węża z ul. Kunickiego odnaleziono niespełna 200 metrów od Czerniejówki. Niewykluczone, że przypełzł właśnie z tego kierunku. Zgłoszenia o podobnych znaleziskach wolontariusze Fundacji Epicrates otrzymują regularnie.

- To nasz szósty wyjazd do zaskrońca w tym tygodniu - przyznaje Bartłomiej Gorzkowski, kierownik Egzotarium w Schronisku dla Zwierząt w Lublinie i prezes Fundacji Epicrates. Zaskroniec to najpowszechniej występujący wąż w Polsce.