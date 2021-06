Ważne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów Polregio. Co zmieni się od 13 czerwca? Poznaj szczegóły

Ta informacja z pewnością ucieszy wielu pasażerów. 13 czerwca powróci połączenie kolejowe do lotniska Lublin Airport. Nowością w kursowaniu pociągów będzie bezpośrednie niedzielne połączenie z Terespola do Lublina (przez Dęblin). Odjazd planowany jest o godz. 14:52, zaś przyjazd do Lublina awizowany jest na godz. 19:15.

Rozkład jazdy pociągów sezonowych - wakacje 2021

Dodatkowo, przewoźnik zdecydował się uruchomić pociągi sezonowe do:

Bełżca

Jarosławia

Rzeszowa

Włodawy

