Wcisło: Po 7 latach rządów PiS w Polsce nie ma węgla. Masłowska: To tani populizm

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zorganizowali akcję demonstracyjną „Chrust+”, by przed siedzibą PiS w Lublinie wyrazić swoje oburzenie wobec inflacji w Polsce.

- Ten chrust, który tu przynieśliśmy za moment znajdzie się w biurze Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast my proponujemy: drodzy posłowie PiS-u, ministrowie z PiS-u, wypchajcie się tym chrustem, bo nie o chrust tutaj chodzi, tylko chodzi o to, żebyście walczyli z tym, co sprawia największe problemy Polkom i Polakom, czyli rosnące ceny i PiS-owska drożyzna – mówił podczas konferencji prasowej poprzedzającej happening poseł Michał Krawczyk. Parlamentarzysta przekonywał, że na stacjach benzynowych w Polsce, benzyna od początku lutego br. „podrożała najwięcej w Unii Europejskiej i jest to 50 proc”. - To jest najwyższy wzrost w porównaniu do wszystkich krajów Unii Europejskiej – mówił poseł.