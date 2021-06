Wczesne wykrywanie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów: SPSK4 zaprasza na konsultacje i badania

Projekt realizuje Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Skierowany jest do osób w wieku od 18 do 65 lat, u których reumatoidalne zapalenie stawów nie zostało dotąd ani zdiagnozowane, ani wykluczone.

Głównym celem projektu jest wzrost wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów u osób w wieku aktywności zawodowej, a w efekcie - zapobieganie chorobie.

- W ramach szybkiej ścieżki diagnostycznej, po wizycie u lekarza rodzinnego, pacjent będzie miał konsultacje specjalistyczne u reumatologa w naszym ośrodku wczesnej diagnostyki. Gdy będzie taka potrzeba lekarz zleci dodatkowe badania laboratoryjne i obrazowe w celu postawienia właściwej diagnozy – wyjaśnia szczegóły Katarzyna Bublewicz-Guzy, koordynator ds. projektów z SPSK4.

- Po dwóch wizytach u specjalisty pacjent będzie wiedział co mu dolega: czy ma rozpoznane RZS czy inną chorobę reumatyczną, uzyska też zalecenia co do dalszego leczenia. Również jego lekarz rodzinny otrzyma informację zwrotną co do dalszego postępowania - mówi Bublewicz-Guzy.