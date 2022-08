Wędrówka do Boga. Z Zamościa wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę. Zobacz zdjęcia

Pielgrzymi spotkali się na mszy w miejscowej Katedrze. Potem (ok. godz. 10) wyruszyli ze śpiewem i modlitwą na ustach w drogę. Byli w znakomitych nastrojach. U niektórych widać było na twarzach ogromne skupienie.

- To normalne. Każdy pielgrzym coś ze sobą niesie, różne troski – tłumaczyła jedna z kobiet spotkanych przed zamojską Katedrą. - Chodzi np. o pracę, która może być jednocześnie pasją i utrapieniem, dzieci, o które trzeba się cały czas martwić, sytuację za naszą wschodnią granicą. Spraw wiele, coraz więcej. Na co ja liczę? Myślę, że podczas pielgrzymki to wszystko sobie w głowie jakoś poukładam, przetłumaczę, ponazywam. Znajdę priorytety. Przy pomocy Boskiej. I jeśli zdrowie na to pozwoli.