Weekend z Florystyką w Lublinie pod hasłem "piękno z odzysku". Zobacz zdjęcia!

W sobotę ruszyła trzecia edycja Weekendu z Florystyką pod hasłem „piękno z odzysku”, które odnosi się bezpośrednio do ochrony środowiska, nurtu zero waste i wszelkich działań recyklingowych.

- Wydarzenie skierowane jest zarówno do zawodowców, jak i amatorów zainteresowanych sztuką układania kwiatów i aranżacji przestrzeni. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest "Piękno z odzysku", odnoszące się do ochrony środowiska, nurtu zero waste czy działań recyklingowych – podkreśla Paweł Adamiec.