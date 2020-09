Węzły przesiadkowe przy Granitowej i Kraśnickiej. Zobacz, ile to będzie kosztować miasto

- Węzły będą integrować różne rodzaje transportu: samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Będą to nowoczesne obiekty z niezbędną infrastrukturą do obsługi zarówno pasażerów, jak i kierowców komunikacji miejskiej – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Na inwestycje ratusz zarezerwował nieco ponad 16 mln zł. Kontrakt chcą zrealizować trzy firmy. Oferty wahają się od 14,2 mln zł do 17 mln zł (dwie są poniżej kwoty przeznaczonej na ten cel przez ratusz).

Milion ton asfaltu na ekspresówkę do Kraśnika. Zobacz postęp prac na S19

- Poza powstaniem pętli dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakłada także przebudowę al. Kraśnickiej oraz budowę ul. Wróbla. Na pętli zaprojektowano 10 stanowisk postojowych dla autobusów, jak również przeznaczono teren pod budowę parkingu Park&Ride o pojemności 36 pojazdów. Będzie to drugi co do wielkości parking spośród planowanych lokalizacji – mówi Góźdź.

Największy węzeł powstanie przy ul. Grenadierów, jego parking pomieści 44 samochody. Najmniejszy zaplanowano przy ul. ul. Osmolickiej. Wszystkie nowo powstałe węzły będą oświetlone oraz wyposażone w monitoring, co wpłynie na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Teren w poszczególnych lokalizacjach zostanie odwodniony oraz zagospodarowany poprzez nasadzenia zieleni.