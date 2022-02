Więcej dronów na niebie. Lublin i Jastków będą „otwierać” przestrzeń powietrzną dla statków bezzałogowych

Lublin wspólnie z gminą Jastków został jednym z trzech laureatów konkursu „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”. Jego organizatorem jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwo Infrastruktury.

- Wynik konkursu wskazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani i dysponujemy doskonałym ekosystemem do wdrażania alternatywnych usług transportowych z wykorzystaniem dronów. Otrzymaliśmy szansę, by stać się w przyszłości prekursorem w bezpiecznym zarządzaniu przestrzenią powietrzną, co da nam kolejne możliwości rozwoju dla naszego miasta – przekonuje Artur Szymczyk, z-ca prezydenta Lublina.