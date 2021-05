Więcej kasy na nowe lokum dla urzędników. Na budowę biurowca przy ul. Leszczyńskiego ma trafić 84 mln zł. Na co potrzeba dodatkowe 4 mln zł?

80 mln zł okazało się kwotą za małą na budowę nowego biurowca dla miejskich urzędników przy ul. Leszczyńskiego. Ratusz zdecydował się dołożyć pieniędzy. Chodzi o dodatkowe 4 mln zł. Zmianami w budżecie Lublina na 2021 r. zajmą się radni na sesji, która odbędzie się w najbliższy czwartek (27 maja).

Pula środków na inwestycje przy Leszczyńskiego ma podskoczyć do prawie 84,1 mln zł.

– W związku z wpłynięciem oferty w postępowaniu przetargowym przewyższającej kwotę przeznaczoną na realizację zadania – argumentuje ratusz w uzasadnieniu do projektu uchwały.

To trochę zaskakujące. Najtańsza oferta złożona w przetargu opiewa na 82,6 mln zł. Wśród sześciu firm zainteresowanych kontraktem żadna nie chce za prace 84 mln zł. - Zwiększenie środków na realizację zadania wynika także z konieczności wykonania projektu technicznego wraz z budową przyłącza dwustronnego zasilania budynku Urzędu Miasta przy ul. Leszczyńskiego, co jest rozwiązaniem alternatywnym do korzystania z agregatów prądotwórczych w sytuacji utraty ciągłości zasilania – wyjaśnia Monika Głazik z biura prasowego ratusza.