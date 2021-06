Więcej miejsca dla rowerzystów. Ścieżką obok stadionu piłkarskiego dojadą do Bystrzycy. Kiedy?

Nowa ścieżka poprowadzona będzie od boisk treningowych przy Arenie Lublin do istniejącej ścieżki za mostem na Bystrzycy. – Docelowo powstanie łącznik o długości około 200 metrów i szerokości ponad 4 metrów – opisuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Urzędnicy przeznaczyli na ten cel 350 tys. zł. Oferty w przetargu złożyły trzy firmy. Wahają się od 271,2 tys. zł do 478,9 tys. zł. Dwie spółki nie przekroczyły limitu finansowego wskazanego przez miasto.

Inwestycja to jeden ze zwycięskich projektów siódmej edycji budżetu obywatelskiego. Nosi nazwę „Rowerem na Polibudę”. Zagłosowało na niego 367 osób.

Również z budżetu obywatelskiego finansowane są prace przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Północnej. To realizacja dwóch projektów: z 2020 r – budowa ścieżki dla rowerów między Solidarności a Północną na odcinku od ronda Pileckiego do ul. Kosmowskiej oraz z 2021 – kontynuacja inwestycji na odcinku od Kosmowskiej do Smorawińskiego.

Łącznie będzie miała około 650 metrów długości i 2,5 metra szerokości.