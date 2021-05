Więcej miejsca dla rowerzystów w Lublinie. Ścieżki dla jednośladów w nowych miejscach. Gdzie?

Inwestycja to jeden ze zwycięskich projektów siódmej edycji budżetu obywatelskiego. Nosi nazwę „Rowerem na Polibudę”. Zagłosowało na niego 367 osób. Koszt realizacji projektu został oszacowany na 350 tys. zł.

- Będzie poprowadzona od boisk treningowych przy Arenie Lublin do istniejącej ścieżki za mostem na Bystrzycy. Docelowo powstanie łącznik o długości około 200 metrów i szerokości ponad 4 metrów – opisuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza. I precyzuje: - Chodnik powstanie z kostki brukowej i będzie miał szerokość 2 metrów, a ścieżka z asfaltu 2,5 metra szerokości. Od strony parkingu przewidziano wygodny wjazd dla rowerzystów na jezdnię.

Podobna ścieżka – też z chodnikiem - na powstać wzdłuż al. Solidarności. Chodzi o odcinek od ul. Browarnej do ul. Prusa. Zlecenie obejmie też budowę przejazdu dla rowerzystów przez ul. Prusa. Łącznie ścieżka ma mieć ok. 260 metrów długości. Chodnik będzie krótszy i ma powstać na odcinku ok. 180 metrów.

To również projekt z siódmej edycji budżetu obywatelskiego. Jego wartość oszacowano na 340 tys. zł. Znalazł się na liście zwycięzców, bo poparły go 304 osoby.