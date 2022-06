Wielki dzień dla Bogdanki. Wicepremier Sasin podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia kopalni. „Lubelszczyzna to Bogdanka i Azoty”

14 czerwca Rada Ministrów przyjęła dokument w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA. To co dla wielu wydawało się niemożliwe w sobotę będzie miało swój finał.

W sobotę o godzinie 10:30 do lubelskiej kopalni przyjechał wicepremier Jacek Sasin. Wizyta na Lubelszczyźnie związana jest z przejęciem przez Skarb Państwa akcji LW „Bogdanka” od Enea S.A.

- Dobra perspektywa rozwoju Bogdanki, która jest szczególnie ważne dla tego regionu, bo Lubelszczyzna nadal pozostaje jednym z najuboższych obszarów w Unii Europejskiej. Dlatego ważne by wspierać firmy w tym regionie, takie jak Bogdanka by mieszkańcy mieli perspektywę dobrego życia. Temu też służą wielkie inwestycje infrastrukturalne co ma służyć podźwignięciu tego regionu do średniej Unijnej - przyznał Jacek Sasin.