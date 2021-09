Wielkie Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Zobacz zdjęcia

„Moralność pani Dulskiej” to jedno z najbardziej znanych i najważniejszych dzieł Gabrieli Zapolskiej, znakomitej pisarki, aktorki, krytyczki teatralnej i publicystki, przedstawicielki polskiego naturalizmu. Ta tragifarsa kołtuńska składa się z trzech aktów, a jej premiera odbyła się w Krakowie 115 lat temu. Opowiada historię rodziny Dulskich, gdzie tzw. „moralności” strzeże Pani Dulska. W dramacie pisarka krytykuje mentalność drobnomieszczańską, hipokryzję, obłudę i dwulicowość, fałszywą moralność na pokaz, takich, co to żyją "po bożemu", ale jednocześnie pogardzają innymi i stwarzają pozory. Posiłkując się komizmem i gorzką ironią, przedstawia uniwersalną problematykę i zmusza do refleksji.