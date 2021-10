Wielkie przemeblowanie komunikacji miejskiej w Lublinie. W tworzeniu nowego modelu głos zabiorą mieszkańcy

– Jesteśmy w przededniu oddania nowego dworca jako centrum komunikacyjnego i przesiadkowego. To dobry moment do zastanowienia się, jak ma wyglądać komunikacja miejska. Patrzymy na to z punktu widzenia tworzenia nowych linii, ale również rozwiązań, które pomogą transportowi zbiorowemu stać się alternatywą wobec prywatnego – wyjaśnia prezydent Lublina, Krzysztof Żuk. Celem władz miasta będzie zachęcenie mieszkańców do przesiadki z samochodów do komunikacji zbiorowej. Aby go osiągnąć, Miasto zbada, jakie potrzeby mają jej potencjalni przyszli pasażerowie.