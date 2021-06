Wielokrotni laureaci konkursów przedmiotowych z lubelskich szkół podstawowych odebrali nagrody i dyplomy

Podczas czwartkowej uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 ponad 20 wielokrotnych laureatów otrzymało nagrody i wyróżnienia z rąk kurator oświaty Teresy Misiuk i wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, w asyście ministra edukacji Przemysława Czarnka. Wśród gości na sali był obecny również Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

- Jesteście wspaniałymi, młodymi ludźmi, którzy mają ogromne talenty. Dziękuję nauczycielom za oszlifowanie, umiejętne zagospodarowanie talentów i wyzwolenie w młodym człowieku chęci do tego, by te talenty wykorzystać. To, co zrobiliście jest niewątpliwie Waszą zasługą, jest ciężką pracą, zaangażowaniem. Proszę, by te talenty były dalej konsekwentnie szlifowane. Byście byli wybitnymi naukowcami współtworzącymi sukces polskiego społeczeństwa – powiedział podczas czwartkowej uroczystości Przemysław Czarnek.