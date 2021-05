Wierszyki i wiersze na Dzień Mamy. Śmieszne rymowanki i krótkie wierszyki dla mamy na 26 maja. To już niebawem!

Krótkie wierszyki dla mamy na Dzień Matki. Wiersze dla mamy

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

***

W kalendarzu Święto Matki

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce

za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty.

***

Kiedy przytulam się do Ciebie,

To jest mi cieplej niż słońcu na niebie,

Więc nie wypuszczaj mnie ze swych ramion,

Kocham Cię bardzo Moja Mamo!

***

Choć wciąż widzisz we mnie lenia

Na Dzień Matki ślę życzenia

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

Wnet nadrobię zaległości.

Wierszyki na Dzień Mamy: krótkie, śmieszne, zabawne wierszyki dla mamy na 26 maja. Pamiętaj, że wtedy obchodzimy Dzień Matki! 123rf.com

Śmieszne wierszyki na Dzień Mamy 26 maja. Wesołe wiersze dla mamy

Mamo, mamo, co ci dam?

Jedno serce tylko mam

A w tym sercu róży kwiat

Mamo, mamo żyj sto lat!

***

Mamo! Jesteś bombowa,

nawet gdy Cię boli głowa.

Więc dostaniesz dziś buziaka

od swojego dzieciaka.

***

To jest bukiecik dla mamy,

Malutki, aby odpędził smutki,

Żeby jej kwitł i w zimie i w lecie,

Nawet wówczas, gdy śniegiem miecie.

Jeden kwiatek to uśmiech.

Drugi to miłe słowo.

Trzeci to pomoc dla mamy,

gdy sprzątamy lub naczynia zmywamy

I jeszcze listki - nasze piątki i szóstki wszystkie.

***

Mnóstwo słońca, pomyślności

Garść powodów do radości

By uśmiech nie schodził z twej twarzy

A inni marzyli o twej gaży

Pustego zlewu i pełnej lodówki

By nie dopadały cię codzienności smutki

Dzięki tobie jestem tym, jestem

Przypominam ciebie, nawet najdrobniejszym gestem

Ściskam cię mocno i życzę stu lat

Niech się dziś uśmiechnie do ciebie cały świat!