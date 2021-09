Wiktor Lampart (Motor Lublin): Pojadę w finale

Jak poniedziałkowy wypadek wyglądał z twojej perspektywy?

Szczerze mówiąc, to poczułem tylko, że ktoś we mnie wjechał i otworzyłem oczy dopiero gdy wylądowałem po upadku i już byłem poturbowany. Od razu czułem, że jestem mocno sponiewierany i mam obdartą rękę. Wydawało mi się, że ją złamałem, ale to dlatego, że zostałem uderzony w nerwy, poczułem "prąd" w ręce i byłem usztywniony. Doskwierał mi również ból w żebrach, zwłaszcza przy głębszych oddechach. Początkowo myślałem nawet, żeby kontynuować jazdę, ale po namyśle stwierdziłem, że lepiej odpuścić, żeby się wykurować na finał.

Jest obawa, że nie będziesz mógł wziąć udziału w czwartkowym meczu czy w ogóle nie dopuszczasz takiej możliwości?

Pojadę w finale. Początkowo, bez wyników badań rentgenowskich nie mogłem być pewny występu, bo gdybym doznał jakichkolwiek złamań, to raczej zakończyłbym już obecny sezon. Dlatego ze stadionu w Częstochowie od razu udaliśmy się do szpitala zrobić podstawowe badania. Tam upewniliśmy się, że niczego nie złamałem. Nadal dokucza mi ból w żebrach, odczuwam też pewne dolegliwości w barku i ręce. Mam jednak znakomitą opiekę w pogotowiu żużlowym w Centrum Medycznym Medisport w Lublinie i wiem, że będę możliwie jak najlepiej przygotowany na finały. Dzięki różnym zabiegom i pracy z fizjoterapeutką czuję się coraz lepiej.