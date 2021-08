Wilk zaatakował grzybiarza w woj. lubelskim? Eksperci są zgodni, że to niemożliwe Marta Grabiec

www.pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne

- Tomasz Rosłaniec z Starego Zadybia (woj. lubelskie) przeżył mrożącą krew w żyłach przygodę. Chciał sprawdzić, czy pojawiły się grzyby, a mało co nie stracił życia. A wszystko przez wilka, który postanowił pokazać człowiekowi, że on jest królem tego lasu - czytamy na stronie „Faktu". Wersję grzybiarza sprawdzili eksperci i są zgodni, że to nie wilk zaatakował pana Tomasza.