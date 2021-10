Wilkowo – ziemia ukradziona Dunajowi. Felieton kresowy Pawła Bobołowicza

Dalszym podróżom (a taką jednak jest wyprawa na Besarabię) może też nie sprzyjać pogoda. Na zerowym kilometrze Dunaju (czyli przy jego ujściu, bo tak mierzy się jego bieg) można się spodziewać sztormowej pogody. My do Wilkowa dotarliśmy jeszcze w ciepłe październikowe dni. Miejscowość nazywana ukraińską Wenecją, w rzeczywistości z początku może rozczarowywać. Na pierwszy rzut oka nie różni się bowiem bardzo od przeciętnego ukraińskiego miasteczka gdzieś ze wschodniej Ukrainy. To jednak w żaden sposób nie powinno przekreślać Wilkowa – choć nie Wenecja, to jest to jeden z punktów na mapie świata, który trzeba poznać. Szczególnie, że i jemu grozi możliwość zatracenia wyjątkowego charakteru. Mniej za to będzie odpowiadać przyroda, a bardziej nieuniknione procesy cywilizacyjne i być może brak zrozumienia dla jego wyjątkowości.

Wilkowa nie ma sensu zwiedzać bez łodzi, nie można bez łodzi się nim zachwycić. Dopiero jej wynajęcie pozwoli nam zrozumieć, że do dużej części miejscowości dotrzemy tylko tym środkiem lokomocji, i że dla wielu mieszkańców jest głównym środkiem transportu. Tam, gdzie zazwyczaj w domach są garaże dla samochodów, w Wilkowie spotkamy garaże i przystanie dla łodzi. Chodniki dla pieszych stanowią ułożone równolegle deski, z których poprzez urozmaicone kładki i mostki (najczęściej podnoszone, co ma ułatwić przepływanie łodzi) możemy się dostać do domów. Oczywiście najbardziej atrakcyjną część Wilkowa stanowią dunajskie wyspy i chociaż stałych mieszkańców jest tam już coraz mniej (podobno jeszcze 10 osób mieszka tam tak, jak mieszkali ich pradziadowie), ale dawne mieszkalne domy zamieniają się w wypoczynkowe daczki, a nawet restauracje. Na wyspach można odnaleźć cerkiew i zobaczyć miejsce, gdzie kiedyś była szkoła.