„Wilkowyje, gdzie jest ten cudowny kraj?”. W Jeruzalu! Wszyscy chcą być jak Hadziuk, Solejuk, Japycz i Pietrek. Fenomen serialu „Ranczo"

Fabuły nikomu nie trzeba przedstawiać. Ciężko również znaleźć kogoś, kto nigdy nie oglądał „Rancza”. Perypetie mieszkańców Wilkowyj (w rzeczywistości wieś Jeruzal w województwie mazowieckim) zna większość Polek i Polaków. Choć wydawać się może, że to stali bywalcy ławeczki przed sklepem „U Więcławskiej” zdobyli największą sympatię widzów. Do tego stopnia, iż na słynną ławeczkę przyjeżdżają wycieczki z całego kraju.

Być jak Hadziuk, Solejuk, Japycz i Pietrek

Każdy widz, który uważa się za specjalistę owego serialu wymieni skład ławeczki w nocy o północy. Aktorzy, którzy wcielili się w role mieszkańców wsi, a do tego smakosze taniego wina, do dziś podkreślają, że są zaskoczeni tak wspaniałym i ciepłym odbiorem ich ról.

Co więcej, widzowie ich pokochali. Do tego stopnia, że do serialowych Wilkowyj przyjeżdżają wycieczki z różnych zakątków kraju. Bo jak być fanem serialu, nie siadając choć raz na miejscu Hadziuka, Solejuka, Japycza czy Pietrka? Wystarczy prześledzić media społecznościowe, by utwierdzić się w przekonaniu, iż „Ranczo” to serial dla wielbicieli typowych w naszym kraju postaw. A te jak widać potrafią bawić do łez.