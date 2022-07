Windą do prezydenta? Radny chce zmian ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnościami w gmachu lubelskiego ratusza

Budynek ratusza przy pl. Łokietka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych gmachów Lublina. To miejsce pracy i przyjmowania mieszkańców przez m.in. prezydenta Lublina, przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

- Obecnie dostęp do budynku dla osób starszych, niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku jest bardzo utrudniony, a czasami wręcz niemożliwy. Myślę o osobach na wózkach inwalidzkich, które nie mają możliwości dotrzeć do gabinetu pana, pana zastępców, przewodniczącego Rady Miasta i wiceprzewodniczących – przekonuje Stanisław Kieroński, wiceprzewodniczący RM Lublin w interpelacji do prezydenta Lublina. I prosi o montaż windy wewnętrznej w zabytkowym gmachu.