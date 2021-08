Wirtualna przygoda z historią

W XX wieku Polska i Polacy przeżywali okresy uniesień, zwycięstw, chwały oręża, przeżywali również gorycz porażki, na co dzień obcowali ze śmiercią zadawaną z rąk niemieckich bądź sowieckich okupantów. Po zakończeniu wojny wielu, nie godząc się na nowy pojałtański porządek, wybrało nierówną walkę partyzancką, kończąc w ubeckich katowniach a nierzadko, również w bezimiennych mogiłach. Mimo ciężkich doświadczeń wojny i okupacji, a także komunistycznego terroru, dzięki społecznemu zaangażowaniu powstał w 1980 r. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” dając początek końca zniewoleniu.

Jak edukować? w jaki sposób przybliżać szczególnie ludziom młodym fakty, sylwetki postaci oraz wydarzenia z naszej najnowszej historii, tak by skutecznie dotrzeć z obiektywnym i wielowymiarowym przekazem? Tak, by ten przekaz intrygował, pobudzał do dalszych poszukiwań i wędrówek na przeszłość.

Bez wątpienia działania edukacyjne i popularyzatorskie należy aktywnie wspierać wykorzystując przestrzeń wirtualną, internet oraz najnowsze technologie informatyczne. Nie można jednak zapominać, że odbiorca treści cyfrowych jest coraz bardziej wymagający, zatem przekaz musi być atrakcyjny. Ponadto, zalew informacji płynących z internetu, różnorodność kanałów informacyjnych charakteryzujących się głębią i jakością, sprawia że należy tę cyfrową popularyzację realizować umiejętnie.