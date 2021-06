„Wirtualne Salony” pod lupą śledczych. Na „lewych” fakturach Skarb Państwa miał tracić miliony

Podejrzanym o doprowadzenie PARP do niekorzystnego rozporządzenia mieniem jest Piotr P. W procederze miał mu pomagać Wojciech K. To on miał wprowadzić do ewidencji finansowo-księgowej firmy poświadczające nieprawdę faktury VAT. Jemu z kolei miał pomagać Marek M.

Tydzień temu Wojciech K. i Marek M. zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokuratura wnioskowała do Sądu Rejonowego w Zamościu o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące spędzą za kratkami. Zajęto też ponad 2 mln zł zabezpieczenia majątkowego.