Wirus RSV nie odpuszcza. Coraz więcej przypadków zachorowania w województwie lubelskim

Dyrekcja placówki przekonuje jednak, że sam wirus RSV jest dobrze znany medycynie od 1956 r. – Nie należy go demonizować. Wiemy, że jest typowym wirusem oddechowym i łatwo się przenosi, jeśli mamy dość bliski kontakt z osobą chorą, z katarem czy kaszlem. Zachorowania występują zwykle w sezonie jesienno-zimowym do wiosny – wyjaśnia Maria Jolanta Stefaniak, Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych USzD.

– W ubiegłym roku był lockdown, dzieci siedziały w domach. W tej chwili mamy do czynienia z epidemią wyrównawczą – tłumaczy Iwona Bień-Skowronek z Uniwersytetu Szpitalu Dziecięcego w Lublinie, konsultantka wojewódzka w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie w poniedziałek (25 października) przebywało 88 pacjentów z wirusem. To prawie jedna trzecia wszystkich hospitalizowanych, których było 261.

Jak dodaje, wirusem RSV najłatwiej się zarazić w skupiskach, takich jak żłobki czy przedszkola. Właśnie on stanowi najczęstszą przyczynę infekcji dróg oddechowych u dzieci do końca drugiego roku życia, ale najgroźniejszy jest dla najmniejszych dzieci, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych i niemowląt do 6. miesiąca życia.