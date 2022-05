Wisła pokonała Hutnika Kraków i odetchnęła z ulgą. W Puławach są pewni utrzymania

Gospodarze rozpoczęli mecz ze świadomością, że od strefy spadkowej dzieli ich tylko pięć punktów. Pierwszym zespołem zagrożonym degradacją był właśnie Hutnik, więc dla obu ekip stawka tej konfrontacji miała olbrzymie znaczenie.

- Nie wiem, czy graliśmy o życie, ale dla obu zespołów było to bardzo ważne spotkanie. Po ostatniej, srogiej porażce we Wrocławiu było widać, że zespół jest nastawiony pozytywnie. To jednak nie gwarantuje trzech punktów – twierdzi trener Wisły, Mariusz Pawlak.

Stawka meczu sprawiła, że na boisku przeważała walka, nie brakowało ostrych starć, przepychanek i gry siłowej. W pierwszych fragmentach spotkania szczęście sprzyjało gościom z Krakowa. Dwa razy bowiem na bramkę Hutnika strzelał Bartłomiej Bartosiak i przy pierwszej próbie piłka odbiła się od słupka, a przy drugiej od poprzeczki.

Natomiast zespół z Krakowa wykorzystał od razu pierwszą okazję. W 30. minucie drużyna Hutnika egzekwowała rzut rożny i po dośrodkowaniu w polu karnym zrobiło się małe zamieszanie. Najwięcej przytomności zachował Krzysztof Świątek i wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie.