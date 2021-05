Wisła Puławy coraz bliżej awansu do eWinner II ligi. Biało-niebiescy pokonali ŁKS Łagów

Niedzielny mecz nie rozpoczął się po myśli biało-niebieskich, bowiem po kwadransie gry to goście prowadzili 1:0. Na listę strzelców wpisał się Adam Imiela, który wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Mateusza Pielacha na Dawidzie Szałasie.

Przed przerwą gospodarze odpowiedzieli na to trafienie tylko jedną bramką, choć mieli więcej okazji na pokonanie golkipera rywali. Wyrównanie zapewnił "Wiślakom" najskuteczniejszy strzelec zespołu i całej ligi - Adrian Paluchowski. Doświadczony napastnik zdobył swojego 27 gola w rozgrywkach.

Tuż po zmianie stron Maciej Kolasa osłabił drużynę przyjezdnych, po tym jak otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Puławianie potrzebowali 20 minut gry w przewadze, by wyjść na upragnione prowadzenie. W 68. minucie bramkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelił Emil Drozdrowicz. Natomiast wynik rywalizacji ustalił Błażej Cyfert.

Mecz z ŁKS Łagów rozpoczął majowy maraton Wisły, która do końca trwającego miesiąca zagra jeszcze siedem ligowych spotkań, w tym dwa zaległe. Do 22 maja ekipa prowadzona przez trenera Pawlaka będzie występować w kolejnych starciach co 3-4 dni. Najbliższa konfrontacja czeka biało-niebieskich już w środę, 5 maja. Do Puław przyjedzie wówczas Wisłoka Dębica.