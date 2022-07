Wisła Puławy nadal wzmacnia skład. Do drugoligowca z naszego regionu trafił bramkarz Piotr Zieliński

Zieliński został wypożyczony do Wisły z jej imienniczki, ekstraklasowego zespołu z Płocka. W poprzednim sezonie nowy nabytek puławskiego klubu nie zagrał żadnego meczu w krajowej elicie.

Golkiper mierzący 190 centymetrów wzrostu jest wychowankiem drużyny z Płocka, gdzie grał w juniorach i drugiej drużynie. Następnie przez sezon bronił barw Kasztelana Sierpc, a później na dwa lata związał się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, by następnie wrócić do Kasztelana. Zawodnikiem Wisły Płock jest od wiosny 2022 roku i ma z nią ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 roku.

– W zeszłym roku mieliśmy kosmetyczne zmiany, cztery lub pięć. Jeżeli po awansie zespół funkcjonuje w miarę dobrze to lepiej delikatnie go wzmocnić. Aktualnie przychodzą zawodnicy z dobrym potencjałem, chciałbym po tej rundzie powiedzieć, że z lepszym, ale tak jak mówię, taką ocenę można zrobić po czterech lub pięciu kolejkach – mówi Mariusz Pawlak.