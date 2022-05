Wisła Puławy nie jest pewna pozostania w eWinner II lidze. Biało-niebiescy w sobotę podejmą także zagrożonego degradacją Hutnika Kraków

Udana runda jesienna sprawiła, że kibice Wisły patrzyli raczej w górę tabeli niż w jej dół. Kilka słabszych wiosennych meczów sprawiło, że sytuacja się pogorszyła. Na szczęście wszystko dalej jest w nogach piłkarzy biało-niebieskich. Jeżeli zapunktują w tych meczach zapewnią sobie ligowy byt, chociaż ich późniejsi rywale, czyli Pogoń Siedlce i Motor Lublin walczą jeszcze o swoje cele.

– Niestety jest mi ciężko jednoznacznie wytłumaczyć naszą wiosenną dyspozycję. Gdyby to było takie łatwe, to byśmy szybko wyciągnęli wnioski i to zmienili – mówi Emil Drozdowicz, napastnik Wisły. – Szansa na baraże nam uciekła, ale na to się złożyła cała nasza dyspozycja w tej rundzie. Znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, ale to my ciągle mamy przewagę nad strefą spadkową. Z Hutnikiem to my gramy u siebie i to my możemy, a oni muszą – dodaje.