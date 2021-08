Wisła Puławy otworzyła sezon wygraną z GKS-em Bełchatów. Pomeczowe opinie trenerów

PATRYK RACHWAŁ (GKS Bełchatów)

W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować zespołowi Wisły Puławy i trenerowi Mariuszowi. Za dużo się ode mnie nie dowiecie, bo będę miał taką zasadę, że nie chcę opiniować meczu na gorąco. Chciałem tylko podziękować swoim zawodnikom za włożony wkład w ten mecz. Walczyliśmy do samego końca. Mieliśmy swoje sytuacje. Nie wykorzystaliśmy ich. Wracamy z niczym.

Yevhen Radionov będzie gotowy do gry gdy będzie zdrowy. Czekamy na niego, ale musi być w stu procentach zdrowy, żeby mógł grać. Dajmy czas młodym zawodnikom. Dzisiaj na ławce rezerwowych mieliśmy tylko dwóch zawodników, którzy nie są młodzieżowcami. Reszta to chłopcy praktycznie z rocznika 2003. Dzieje się to dla nich bardzo szybko, dlatego trzeba dać im czas. Niektórzy zagrali lepiej, niektórzy gorzej, ale mogę powiedzieć, że będą wprowadzani do zespołu na dużym spokoju.