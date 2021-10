Wisła Puławy podejmie rezerwy Śląska Wrocław. Czas na zwycięstwo beniaminka przed własną publicznością

Piłkarze puławskiej Wisły 18 września pokonali liderów z rzeszowskiej Stali 3:1. Była to pierwsza i jedyna dotąd przegrana "Żurawi" w trwającym sezonie. Przez trzy kolejne spotkania "Wiślacy" nie potrafili zdobyć kompletu punktów. Zwyciężyli dopiero w ostatniej kolejce, gdy pojechali na teren drugiego w tabeli Ruchu Chorzów. Dla 14-krotnych mistrzów Polski porażka z ekipą z Puław także była pierwszym przegranym spotkaniem w bieżącej kampanii. Warto dodać, że w meczach z czołowymi zespołami ligi podopieczni Mariusza Pawlaka wygrywali różnicą dwóch bramek. Teraz czeka ich konfrontacja z rezerwami wrocławskiego Śląska.

- Spotkanie z Ruchem pokazało, że poziom tej ligi nie jest taki zły. Obie drużyny pokazały się z dobrej strony. Jeśli utrzymamy pewien poziom grania, będziemy mogli w niedalekiej przyszłości grać o coś więcej. Wyszły nam pojedyncze mecze. Ja dążę do tego, by takie mecze grać co tydzień. Mamy trochę do poprawy. Dużo strzelamy i dużo tracimy. Dla kibiców może to dobrze, a dla mnie jako trenera nieco mniej - mówi trener Wisły Puławy.