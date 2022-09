Wisła Puławy pokonała KKS 1925 Kalisz 3:1 i została wiceliderem eWinner 2. ligi

Do Puław przyjechał zespół, który dopiero przed dwoma tygodniami, w 9. kolejce sezonu, pierwszy raz został pokonany. Dla gospodarzy to spotkanie jednak dobrze się ułożyło. Wisła wyszła z szybką akcją, piłka powędrowała na prawe skrzydło do Mateusza Klichowicza, a ten płaskim uderzeniem dośrodkował na piąty metr. Akcję przy dalszym słupku zamykał Adrian Paluchowski i kapitanowi „Dumy Powiśla” pozostało tylko dostawić nogę.

Po zdobyciu gola puławianie oddali pole rywalom. Kaliszanie dłużej utrzymywali się przy piłce i na różne sposoby szukali dostępu do bramki Wisły. W 12. minucie Albert Posiadała interweniowała przy dośrodkowaniu Gordillo. Chwilę później Hiszpan zdecydował się na strzał z ostrego kąta, ale jego próba została zablokowana. Podobnie było przy strzale Nikodema Zawistowskiego.

W 16. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, w niegroźnej sytuacji jeden z puławskich defensorów zagrał piłkę ręką i sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Piotr Giel i pewnym strzałem doprowadził do wyrównania.