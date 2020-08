Wisła Puławy pokonała Lewart Lubartów. Porażka Stali Kraśnik

- Na pewno było to dla nas bardzo trudne spotkanie z liderem rozgrywek i dobrym przeciwnikiem - podkreśla szkoleniowiec lubartowian. - Mieliśmy trochę inny plan na pierwszą połowę, gdzie brakowało nam agresywności i podejścia do rywala. Byliśmy też strasznie zmęczeni. Widać, że na naszej drużynie odbiły się te spotkania w systemie środa-weekend. Bardzo długo wchodziliśmy w ten mecz i mieliśmy ogromne problemy z wyprowadzeniem piłki, czy zbudowaniem ataku i wyglądało to słabo. Po bramce na 1:1 była euforia, ale zabrakło nam koncentracji i po bardzo prostym błędzie straciliśmy gola. To boli i musimy się tego wystrzegać. W przerwie nie było zwieszania głów i zwątpienia. Wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie powalczyć z Wisłą przynajmniej o punkt. Postanowiliśmy zagrać w drugiej połowie odważniej i agresywniej. Uważam, że po części było to w miarę dobrze realizowane. Bramka na 3:1 też nie podcięła nam skrzydeł, zdobyliśmy trafienie kontaktowe i spróbowaliśmy wyjść wyżej. W szatni była duża złość. Postaramy się szukać punktów w kolejnych spotkaniach - dodaje Bednaruk.

- Jak historia pokazuje, na własnym stadionie przeżywamy ostatnio horrory - mówi trener Wisły, Mariusz Pawlak. - Podchodzę jednak do tego bardzo spokojnie. Na boisko wychodzą zawodnicy, którzy muszą brać zdecydowanie większą odpowiedzialność, niż to, co część graczy w tym meczu pokazała. Powinniśmy zagrać to spotkanie zupełnie inaczej. Chwała przeciwnikom, którzy grali do końca i strzelili nam dwie bramki. Natomiast to nasza wina i porozmawiam o tym na spokojnie z zespołem, bo zaczyna mi się nie podobać to, jak wyglądamy w samych Puławach. Na wyjeździe jesteśmy innym zespołem, mamy kontrolę nad meczem. Tutaj drżeliśmy o wynik do ostatnich sekund. Jeśli chodzi o pewne fragmenty, to nie zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Powinniśmy zostać ukarani. Jeśli niektórzy zawodnicy to zrozumieją, to będzie dobrze. A jeśli nie, to kiedyś szczęście się skończy. Jestem za to odpowiedzialny i wierzę w to, że już takich meczów nie będzie. Wiem, że piłkarze mi w tym pomogą - przekonuje szkoleniowiec.