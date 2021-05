Wisła Puławy pokonała Siarkę Tarnobrzeg po golu w końcówce spotkania

"Duma Powiśla" wykazała się w tym spotkaniu bardzo dużą cierpliwością. Do 87. minuty rywalizacji na tablicy wyników utrzymywał się bowiem bezbramkowy remis, a gospodarze długo mieli problemy ze skutecznością. Jednak w końcowych fragmentach meczu gola na wagę trzech punktów zdobył Ednilson Furtado. Już po raz drugi w trakcie rundy wiosennej bramka Portugalczyka przesądziła o skromnym zwycięstwie Wisły na własnym stadionie. Podobnie było w przypadku kwietniowej konfrontacji z KS Wiązownica.

- Tylko jeden zespół dążył w tym meczu do zwycięstwa i była to Wisła Puławy, która dopięła swego - przyznał po końcowym gwizdku na konferencji prasowej trener Mariusz Pawlak. - Nasz przeciwnik tak naprawdę nam nie zagroził i stworzył jedną sytuację bramkową. To nie było typowe spotkanie na 0:0, bo choć nie mieliśmy stuprocentowych okazji, to byliśmy często przed polem karnym, w szesnastce, a także oddawaliśmy strzały. To była ciężka praca mojego zespołu przy trudnym ustawieniu przeciwnika. Wiemy, jak mamy się zachowywać na boisku. Może nie wszystkie piłki były dobrze dograne, ale widać było w drużynie, że to ich bardziej napędza i widać było, że wierzymy, że strzelimy tę bramkę i wygramy. Bardzo cieszę się z pewności moich zawodników oraz gratuluje im pewności. Dedykujemy zwycięstwo naszemu prezesowi, Piotrowi Owczarzakowi, który wczoraj obchodził urodziny - dodał szkoleniowiec.