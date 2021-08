Wisła Puławy przegrała wyjazdowe starcie z KKS-em 1925 Kalisz 1:3. Druga porażka z rzędu "Dumy Powiśla"

W 43. minucie kaliski KKS objął prowadzenie. Bramkę otwierającą wynik zdobył głową Mateusz Wysokiński. Pomocnik zamknął głową dośrodkowanie z prawej strony na długi słupek. Pierwsza połowa spotkania to przede wszystkim dużo walki. Nieco częściej atakowali miejscowi, lecz trudno w tym kontekście mówić o boiskowej dominacji. Byli jednak skuteczniejsi. "Kakaesiacy" tuż przed zejściem do szatni nieco "przycisnęli" i otworzyli wynik.

Zdecydowanie bardziej niebezpiecznie było w 20. minucie gdy dobre uderzenie skierowane pod samą poprzeczkę "wyciągnął" stojący między słupkami Wisły Piotr Owczarzak. Piłkarze "Dumy Powiśla" najlepszą w tym fragmencie spotkania okazję do objęcia prowadzenia mieli w 33. minucie. Kaliszanie jednak wyszli obronną ręką z zamieszania w polu karnym.

Początek spotkania był wyrównany, choć nieco częściej przy piłce utrzymywali się gospodarze z Kalisza. Pierwszy celny strzał padł w 12. minucie i był on dziełem właśnie miejscowej ekipy. Bramkarz z Puław nie miał jednak problemów z jego obroną. Goście po raz pierwszy zaangażowali golkipera KKS-u pięć minut później.

Trzy minuty po zmianie stron gospodarze spróbowali powtórzyć bramkową akcję, lecz tym razem piłka trafiła prosto w bramkarza. Wciąż to jednak oni byli bliżej zdobycia bramki. Zamkniętym na swojej połowie puławianom brakowało okazji do wyrównania. Aż do 59. minuty. Wówczas dobrą akcję wewnątrz pola karnego skutecznym strzałem wykończył Kacper Kondracki.