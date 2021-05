Wisła Puławy przegrała ze Stalą Stalowa Wola. Zobacz zdjęcia

Biało-niebiescy stracili ligowy komplet punktów po raz drugi z rzędu, ale to nie zmienia faktu, że zespół prowadzony przez trenera Mariusza Pawlaka zagwarantował już sobie awans na wyższy szczebel rozgrywkowy. W spotkaniu ze "Stalówką" puławianie mieli prawo odczuwać zmęczenie, bowiem w ciągu ostatnich 42 dni rozegrali aż 13 spotkań. Mimo to "Duma Powiśla" była przez długi okres meczu stroną przeważającą.

Do przerwy nie padły żadne bramki, choć obie strony miały swoje szanse na otwarcie wyniku. Bliżsi powodzenia byli gospodarze, lecz do szczęścia brakowało im centymetrów. Po zmianie stron Wisła objęła prowadzenie w 60. minucie po golu Emila Drozdowicza. Później jednak do siatki trafiali już tylko goście, którzy zadali miejscowym trzy skuteczne ciosy i wywieźli z Puław komplet punktów.

- Gratuluję rywalom udanego rewanżu za mecz z rundy jesiennej - przyznał po końcowym gwizdku trener Mariusz Pawlak. - Moi zawodnicy wykonali dużą pracę motoryczną, robili, co mogli, ale nie wyglądali tak jak w ubiegłą środę z Avią Świdnik. Widać było spóźnienie o krok. To było dobre spotkanie, biorąc pod uwagę fakt, że oba zespoły dążyły do strzelania bramek. Nie chcę usprawiedliwiać zespołu za przegraną. Zawsze zaczynam od siebie i analizy, ale nie byliśmy sobą i biegaliśmy źle. Dawno nie widziałem, by niektórzy zawodnicy zwalniali na dystansie i czekali kiedy przeciwnik odbuduje ustawienie. Przegraliśmy, bo rywal był lepszy, ale musimy podnieść głowy do góry. Jesteśmy facetami i mamy przed sobą następne spotkania, które chcemy potraktować poważnie - dodał szkoleniowiec.