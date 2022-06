Wisła Puławy w poniedziałek zaczyna treningi przed sezonem 2022/23. Drugoligowiec ma w planach cztery sparingi

Pojawiły się pogłoski, że Mariusz Pawlak nie będzie już trenerem "Dumy Powiśla". Nie chodzi tu o fakt braku zaufania zarządu klubu, tylko sam były zawodnik m.in. Lechii Gdańsk sam chciał zrezygnować z piastowanej funkcji. – To spekulacje, niczym nie uzasadnione – dodaje Owczarzak.

Na treningu mają się pojawić wszyscy piłkarze z kadry z poprzedniego sezonu, ponieważ mają oni ważne kontrakty do końca czerwca. Nie oznacza to, że będą oni dalej zawodnikami puławskiego klubu. – Wszelkie decyzje kadrowe będzie podejmował sztab szkoleniowy. On też zadecyduje, na jakie pozycje pozyskamy nowych graczy – mówi sternik Wisły.

Drugi sezon jest zawsze trudniejszy dla beniaminka, ale w Puławach są optymistycznie nastawieni przed nową kampanią. – Pierwsza liga? Oczywiście chcielibyśmy awansować, ale musimy w klubie pewne rzeczy poustawiać pod względem organizacyjnym. Chcemy mocniej wejść w sezon, ale tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba uporządkować sprawy w klubie – mówi Owczarzak.

Głównym sponsorem kilkusekcyjnego klubu jest grupa Azoty. – Trwają rozmowy odnośnie przedłużenia umowy sponsorskiej.

Jeszcze chwilę cierpliwości. Nie chcemy niczego wyprzedzać – uspokaja prezes Wisły.