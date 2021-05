Wisła Puławy z kolejną wygraną. Powrót na szczebel centralny coraz bliżej

- Wisłoka to drużyna, która potrafi grać dobrą piłkę. Po przerwie zimowej nieźle punktują. To będzie mecz walki i łatwo tych punktów nam nie oddadzą - mówił przed spotkaniem Karol Czelny, pomocnik "Dumy Powiśla". Gospodarze nie podeszli jednak do środowych rywali z przesadnym respektem, bowiem już w 10. minucie otworzyli wynik meczu za sprawą Łukasza Kacprzyckiego. Dla popularnego "Małego" było to jedenaste trafienie w rozgrywkach.

W pozostałej części rywalizacji biało-niebiescy spokojnie kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń. A w 77. minucie końcowy rezultat ustalił Krystian Puton. Wisła pokonała drużynę z Dębicy po raz drugi w obecnym sezonie i umocniła się na prowadzeniu w tabeli IV grupy III ligi. Ekipa z Puław ma już 12 punktów przewagi nad zajmującym drugą lokatę Sokołem Sieniawa i jedną kolejkę mniej rozegraną niż wicelider z Podkarpacia.

- Graliśmy drugi mecz z rzędu z przeciwnikiem, który ustawia się w systemie pięciu obrońców - powiedział po spotkaniu na konferencji prasowej trener Mariusz Pawlak. - Pracujemy jednak nad elementami, które mają być przygotowane do każdego ustawienia. I to mnie chyba najbardziej cieszy, ponieważ nie przejmujemy się tym, jak grają przeciwnicy, tylko gramy swoje. Prezentujemy wysoki pressing, staramy się odbierać piłkę jak najszybciej. Zwycięstwo jest zasłużone i robimy nim następny krok do przodu, a to jest najważniejsze. Gratuluję swoim zawodnikom naprawdę dobrego występu w meczu, który mieli pod kontrolą. Tak to powinno wyglądać - dodał szkoleniowiec.