Wisła Puławy z pierwszym zwycięstwem w eWinner II lidze w sezonie 2022/23. Biało-niebiescy ograli u siebie Hutnika Kraków 3:1 Marcin Puka

Marek Jedynak/Wisła Puławy

W meczu 2. kolejki eWinner II ligi, Wisła Puławy wygrała przed własną publicznością z Hutnikiem Kraków 3:1. Co cieszy, kilka goli zdobyli nowi gracze, którzy do "Dumy Powiśla" dołączyli przed trwającym sezonem. Zresztą czas będzie działał dla biało-niebieskich, ponieważ jeszcze nie do końca są oni ze sobą zgrani. Nie ma co się temu dziwić, ponieważ zespół przeszedł rewolucję kadrową.