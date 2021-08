Wisła Puławy zagra na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Pojedynek ligowych beniaminków

Rywale zespołu z Puław swój premierowy sezon na poziomie centralnym rozpoczęli od wyjazdowej wygranej 2:0 z Sokołem Ostróda. Później radzili sobie już nieco gorzej. Pierwsze spotkanie bieżącego sezonu na własnym boisku przegrali 1:3 z ligowym liderem, czyli Stalą Rzeszów. Następnie musieli uznać wyższość innego beniaminka, Raduni Stężyca. Wówczas piłkarze z Grodziska Mazowieckiego jako pierwsi wyszli na prowadzenie, lecz stracili dwie bramki w niespełna dwie minuty pod koniec pierwszej części spotkania i ostatecznie ponieśli porażkę 1:2. Zespół z Grodziska Mazowieckiego jest po trzech kolejkach najniżej sklasyfikowanym drugoligowym beniaminkiem.

- Był to mecz z obu stron otwarty. Szczególnie w pierwszej połowie. Pierwszą fazę do około 35. minuty mieliśmy udaną. Dosyć umiejętnie przeprowadzaliśmy akcje ofensywne. Mieliśmy jednak problem z finalizacją. Prowadziliśmy i właściwie jedna minuta zaważyła na wyniku końcowym. Szkoda, że nie dotrwaliśmy do przerwy z wynikiem 1:0. Na pewno wyszlibyśmy inaczej na drugą połowę - żałował po przegranej w Stężycy trener Pogoni, Krzysztof Chrobak.