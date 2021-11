Wiślacy podejmą Pogoń Siedlce. Muszą ustabilizować formę

– Chcemy, żeby zespół grał równo, ale na razie tak nie jest. Oczywiście chciałbym, żeby drużyna grała lepiej, ale to jest piłka nożna i nie zawsze w niej wszystko wychodzi – mówi Pawlak. – Na to, że nie punktujemy regularnie ma wpływ kilka rzeczy. To między innymi kontuzje, które nas nie omijają (brakuje m.in. najlepszego strzelca "Dumy Powiśla" Adriana Paluchowskiego, a urazy leczą m.in. Łukasz Kacprzycki, Przemysław Skałecki, czy Kacper Kołotyło – red). Inaczej się trenuje, gdy jest rywalizacja. Poza tym po awansie nie zrealizowaliśmy wszystkich transferów. Po prostu okazało się to niemożliwe. Mamy swój plan i staramy się go pomału realizować. Baraże? Wiemy, że jest na nie szansa, ale musimy ustabilizować formę.

Przed biało-niebieskimi domowe starcie (6 listopada, godz. 13) z plasującą się na 12. miejscu Pogonią Siedlce. Wisła ma dwa punkty więcej od najbliższego rywala. Co ciekawe, zespół z Mazowsza ma olbrzymie problemy finansowe i nie wiadomo, jaka będzie jego najbliższa przyszłość. Mimo to drużyna prowadzona od 28 września 2021 roku przez Damiana Guzka stara się punktować. Po pucharowym laniu u siebie od Motoru Lublin aż 0:5, niebiesko-biali w poprzedniej serii gier pokonali przed własną publicznością Radunię Stężyca 4:1, mając praktycznie cały mecz pod swoją kontrolą.